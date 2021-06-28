Российская теннисистка Вероника Кудерметова покидает розыгрыш Уимблдонского турнира, уступив в первом круге представительнице Швейцарии, 66-й ракетке мира Виктории Голубич.

Игра прошла на 15-м корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 11:9 в пользу Голубич. Спортсменки провели на корте 2 часа 45 минут.

На счету Кудерметовой восемь подач навылет, а также семь двойных ошибок. Её соперница сделала всего один эйс и допустила две ошибки на подаче. Кудерметова сумела реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов, Голубич — 6 из 15 брейков.

Во втором круге Уимблдона Виктория Голубич сыграет против представительницы США Даниэль Коллинз, которой удалось победить в первом круге теннисистку из Словении Полону Херцог.