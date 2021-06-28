Директор СШОР «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слухи о том, что чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова получила травму на сборах группы Этери Тутберидзе в Новогорске.

Слова Лайшева цитирует портал «Чемпионат».

«У Щербаковой все нормально. Пока никто не тренируется, но скоро все начнут. В том числе и она. Проблем со здоровьем у нее нет», — сказал Лайшев.

Напомним, группа Этери Тутберидзе заехала на базу в Новогорске на предсезонные сборы, сейчас команда тренируется на на катке «Хрустальный» школы «Самбо-70». По информации «Матч ТВ», Щербакова травмировала палец на ноге, но скоро сможет приступить к тренировкам вместе со всеми. Фигуристки не было заметно на видео с тренировки группы Этери Тутберидзе.