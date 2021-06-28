Российский боец, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожаловался на малое количество интеллектуалов в смешанных единоборствах.

В интервью UFC Russia Нурмагомедов отметил, что среди бойцов ММА действительно мало интеллектуалов.

«По общению, по высказываниям видно бывает, что человек читает и читает ли вообще. Я своим близким всегда говорю – читайте, изучайте, смотрите свои интервью и высказывания, анализируйте, где и что вы сказали, ведь не всегда человек может быть прав», — сказал Хабиб, добавив, что надо воспринимать этот мир не только собственным умом.

По мнению Хабиба, к интеллектуалам ММА можно отнести Камару Усмана, также Нурмагомедов отметил, что ему нравится мышление Александра Волкова. «Видно, что человек начитан. Другой вопрос, чем и как», — сказал Хабиб, добавив, что со многими мыслями Волкова он не согласен.