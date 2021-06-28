Сборная Хорватии и сборная Испании завершили вничью основное время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра проходит в Копенгагене на арене «Паркен», после двух таймов счёт 3:3.

В первом тайме Испания пропустила автогол: Педри отпасовал на Унаи Симона и тот не смог обработать мяч, отпустив его в ворота. Затем команда Луиса Энрике сумела отыграться: в концовке первого тайма отличился Пабло Сарабия, а во втором тайме головой забил Сесар Аспиликуэта.

Сборной Хорватии удалось свести матч к ничьей в основное время благодаря голам Мислава Оршича и Марио Пашалича.

Победитель матча определится в дополнительное время или же в серии пенальти, если по истечении 30 минут счет в матче останется равным.