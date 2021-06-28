Франция начала матч против Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Франции по футболу начала матч против команды Швейцарии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте, Румыния. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Отметим, встречу обслуживает аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапаллини. Помогают ему на линиях боковые арбитры Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервным рефери назначен Бартош Франковски из Польши.