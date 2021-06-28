Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса в матче первого круга Уимблдонского турнира.

Игра прошла на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и заняла четыре сета. Счёт по партиям 4:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Рублева. Спортсмены провели на площадке 2 часа 16 минут.

На счету Рублёва в этой встрече десять подач навылет и две двойных ошибки. Его оппонент сделал 7 эйсов и 7 двойных ошибок. Россиянин успешнее реализовывал брейки: 6 из 13 против 2 из 5 у Дельбониса.

Во втором круге Уимблдона Андрей Рублев сразится с победителем пары Ричардас Беранкис (Литва) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР). Их матч состоится сегодня, 28 июня, но позднее.