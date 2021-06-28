Сборная Испании по футболу сумела победить команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра прошла в Дании на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 5:3 в пользу сборной Испании (3:3).

Основное время матча завершилось вничью. В составе сборной Хорватии отличились Мислав Оршич, Марио Пашалич, также автогол на счету полузащитника сборной Испании Педри. В составе испанской команды отличились Сесар Аспиликуэта, Пабло Сарабия и Ферран Торрес.

В дополнительное время дважды отличилась Испания: на 100-й минуте встречи мяч в ворота хорватской команды забил Альваро Мората, а на 103-й — Микель Оярсабаль.

В 1/4 финала сборная Испании сыграет в Санкт-Петербурге с победителем матча Франция — Швейцария.