Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя США Маккензи Макдональда в первом круге Уимблдонского турнира.

Матч состоялся на пятом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, теннисисты провели на корте чуть менее трёх часов. Счёт по партиям 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 в пользу россиянина. В последнем сете Хачанов победил на тай-брейке со счётом 7:3.

На счету Хачанова 15 эйсов за этот матч, также он допустил всего одну двойную ошибку и реализовал половину имевшихся брейк-пойнтов: 4 из 8. Макдональд совершил 13 подач навылет, а также семь двойных ошибок за четыре сета. Из 17 имевшихся брейков он реализовал всего три.

Следующим соперником Карена Хачанова на турнире станет победитель пары Егор Герасимов (Белоруссия) — Джей Кларк (Великобритания).