Менеджер российского бойца-тяжеловеса из промоушена UFC Александра Волкова Иван Банников рассказал, что спортсмен подписал новый контракт.

Слова Банникова цитирует портал «Спорт-Экспресс». Менеджер поспешил успокоить фанатов Волкова.

«У Саши новый контракт с UFC на пять боев. Он никуда из UFC не денется, вернётся наверх и всем докажет, что это поражение от Гана было досадным недоразумением», –заявил Банников.

Напомним, ранее на турнире UFC Fight Night 190 Александр Волков в главном бою вечера уступил французу Сирилу Гану. Бой прошёл 27 июня в Победу Ган одержал единогласным решением судей (9-0).

На счету российского бойца 33 победы в смешанных единоборствах при 9 поражениях и отсутствии ничейных результатов.