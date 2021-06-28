Бускетс и Бартомеу на подписании нового контракта с "Барсой". Фото: "Барселона"

Бускетс и Бартомеу на подписании нового контракта с "Барсой". Фото: "Барселона"

Капитан сборной Испании по футболу Серхио Бускетс высказался о победе своей национальной команды над сборной Хорватии в 1/8 финала чемпионата Европы 2020.

Игра прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счетом 5:3 в пользу команды Луиса Энрике.

Слова Бускетса цитирует пресс-служба УЕФА.

«У нас были шансы закончить игру рано, нам пришлось проявлять характер. Когда Хорватия изменила свою систему, они заполонили верхнюю часть поля, и мы не смогли приспособиться к этому достаточно быстро», — отметил Бускетс. Напомним, именно он был признан игроком матча.

В составе сборной Испании отличились Ферран Торрес, Сесар Аспиликуэта и Пабло Сарабия, сборная Хорватии записала на свой счет автогол Педри, а также мячи Мислава Оршича и Марио Пашалича. В овертайме Испания победила благодаря голам Альваро Мораты и Микеля Оярсабаля.