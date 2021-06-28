Бывший вратарь московского «Спартака» и молодёжной сборной России Антон Митрюшкин подписал контракт с немецким клубом «Динамо» из Дрездена.

Информация об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Митрюшкин подписал с клубом контракт на один сезон (соглашение действует до 30 июня 2022 года), в клубе ему достался 22-й номер. Сейчас голкиперу 25 лет.

Митрюшкин является воспитанником системы «Спартака», он выступал за команду до 2015 года, сыграв за основу «красно-белых» четыре матча. Затем Митрюшкин начал европейскую карьеру: он играл в швейцарском «Сьоне» и дюссельдорфской «Фортуне». Также игрок провёл 14 матчей за молодёжную сборную России, в основной команде страны голкипер пока не выступал.