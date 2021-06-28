Выступление главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова по поводу выступления команды на Евро-2020 на техническом комитете РФС перенесено на неопределенный срок.

Об этом рассказал член техкомитета РФС Михаил Гершкович. Слова Гершковича цитирует портал «РБК Спорт».

«Завтра заседания технического комитета не будет, его перенесли. И в очном режиме он тоже не будет. Когда и во сколько, станет известно завтра», – подчеркнул Гершкович.

Напомним, Станислав Черчесов возглавляет сборную России по футболу с 2016 года. Под его руководством команда выиграла один матч из трех в группе на чемпионате Европы 2020, с минимальным счетом победив сборную Финляндии и дважды разгромно проиграв — сборным Бельгии и Дании.