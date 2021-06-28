Сборная Франции и Швейцарии не выявили победителя в основное время матча 1/8 финала чемпионата Европы 2020.

Игра проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте, после основного времени матча счет в игре 3:3.

Первый тайм остался за сборной Швейцарии: команда вышла вперёд на 15-й минуте встречи благодаря голу Хариса Сеферовича.

Во втором тайме Швейцария могла сделать счет 2:0, но Рикардо Родригес не реализовал пенальти. После этого забивала уже сборная Франции: Карим Бензема оформил дубль за две минуты, а затем преимущество французов увеличил дальним ударом Поль Погба.

На 81-й минуте Сеферович забил свой второй мяч в этом матче. Швейцария могла и сравнять счет, но гол Марио Гаврановича отменили из-за офсайда. На 90-й минуте Гавранович все же забил гол по правилам и перевел игру в дополнительное время.