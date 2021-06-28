Министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала болельщиков сборной Франции по футболу не посещать матч 1/4 финала в Санкт-Петербурге, если команда туда попадёт.

Слова Марасиняню цитирует радиостанция Europe 1. По словам министра, ситуация для фанатов сложная, ведь они хотят поддержать сборную, однако ситуация со здравоохранением должна всегда быть в приоритете.

«В России подтверждается много случаев заражения коронавирусом. Советую поболеть за французскую команду из дома и дождаться выхода в полуфинал, чтобы поддержать её там» — заявила Марасиняню.

Напомним, 2 июля в Санкт-Петербурге состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Уже известно, что в нем сыграет сборная Испании, победившая Хорватию. Вторым участником матча может стать сборная Франции по футболу, если она обыграет Швейцарию.