Последние новости с Евро-2020, а также кортов Уимблдона — в традиционном дайджесте главных событий дня за 28 июня на портале Nevasport:

Испания обыграла Хорватию в дополнительное время благодаря голам Мораты и Оярсабаля

Сборная Испании по футболу сумела победить команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. Игра прошла в Дании на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 5:3 в пользу сборной Испании (3:3 в основное время). Автором победного гола в этом матче стал Альваро Мората.

Хачанов за три часа победил Макдональда в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя США Маккензи Макдональда в первом круге Уимблдонского турнира. Матч состоялся на пятом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, теннисисты провели на корте чуть менее трёх часов. Счёт по партиям 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 в пользу россиянина. В последнем сете Хачанов победил на тай-брейке со счётом 7:3.

Рублев обыграл Дельбониса в четырех сетах и прошел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса в матче первого круга Уимблдонского турнира. Игра прошла на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и заняла четыре сета. Счёт по партиям 4:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Рублева.

Кудерметова проиграла Голубич и вылетела с Уимблдона, проиграв последний сет 9:11

Российская теннисистка Вероника Кудерметова покидает розыгрыш Уимблдонского турнира, уступив в первом круге представительнице Швейцарии, 66-й ракетке мира Виктории Голубич. Игра прошла на 15-м корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 11:9 в пользу Голубич. Спортсменки провели на корте 2 часа 45 минут.

Александрова вышла во второй круг Уимблдона, Калинская и Кузнецова вылетели

Российская теннисистка Екатерина Александрова сумела пробиться во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, Анна Калинская и Светлана Кузнецова начали турнир с поражений и покинули розыгрыш. Александрова в матче первого круга оказалась сильнее представительницы Германии Лауры Зигемунд. Калинская уступила колумбийской теннисистке Марии-Камиле Осорио-Серрано в трех сетах. Кузнецова вылетела, проиграв нидерландке Лесли Керкхове.