Сборная Швейцарии по футболу обыграла команду Франции и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы 2020.

Игра прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась со счетом 3:3, по пенальти выиграла Швейцария со счетом 5:4.

В основное время матча в составе сборной Франции отличились Поль Погба и Карим Бензема (дубль за две минуты). За сборную Швейцарии забили Харис Сеферович (дубль) и Марио Гавранович. Также пенальти не реализовал Рикардо Родригес.

В дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти за Швейцарию забили Марио Гавранович, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Рубен Варгас, Адмир Мехмеди.

У Франции забили Поль Погба, Оливье Жиру, Маркус Тюрам, Преснель Кимпембе, а Килиан Мбаппе отправил мяч в руки вратарю Яну Зоммеру.

В четвертьфинале сборная . сыграет с командой Испании. Матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».