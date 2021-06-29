Определились все участники Кубка Америки-2021.

В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с Чили, Перу — с Парагваем, оба матча состоятся 3 июля. На следующий день сборная Уругвая проведет матч с Колумбией, а Аргентина встретится с Эквадором.

Напомним, в последнем матче группового этапа сборная Боливии играла с Аргентиной на стадионе «Арена Пантанал». Аргентинцы одержали победу с разгромным счетом 4:1. Дублем отметился форвард «Барселоны» Лионель Мессии, еще по голу забили Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес. Единственный мяч в составе сборной Боливии на счету Эрвина Сааведры.

В параллельном матче Уругвай встречался с Парагваем и одержал победу со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Эдинсон Кавани, отличившийся с пенальти.