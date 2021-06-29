Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в итальянском «Кальяри».

Как сообщает Tuttomercatoweb, сине-бело-голубые озвучили стоимость футболиста — 7 миллионов евро. «Кальяри» уже связался с «Зенитом» для обсуждения сделки. Сам аргентинец готов пойти на понижение зарплаты ради переезда в Серию А.

Напомним, Дриусси присоединился к «Зениту» в 2017-м году, до этого на протяжении четырех лет он играл за аргентинский «Ривер Плейт».

Это уже не первые слухи относительно будущего аргентинца. Ранее СМИ писали, что «Зенит» может вернуть Дриусси обратно в «Ривер Плейт», а вместо него получить защитника Гонсало Монтиэля или полузащитника Хулиана Альвареса.