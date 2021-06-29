Союз биатлонистов России (СБР) договорился с IBU об использовании логотипа организации, выполненного в цветах российского флага, на летнем чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Турнир будет проходить в чешском Нове-Место в период с 25 по 29 августа.

Напомним, в связи с санкциями CAS российские спортсмены могут выступать на крупных турнирах (чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх) только в нейтральном статусе, без использования национальной символики. Запрет будет действовать до 2022 года.

В связи с этим на прошлом чемпионате мира сборная России по биатлону, выступавшая в статусе команды СБР, не смогла использовать цветной логотип организации. Вместо него на экипировку было нанесено монохромное изображение.