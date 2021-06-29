На Евро-2020 установлен рекорд по количеству голов в финальных турнирах чемпионатов Европы.

Результат, установленный на Евро-2016, был превзойден в матче Хорватия — Испания, когда отличился полузащитник Мислав Оршич. Этот гол стал 109-м на текущем турнира, в то время как в 2016-м было забито всего 108 мячей. В общей сложности на Евро-2020 забито уже 118 голов, а впереди еще девять матчей.

Эта финальная стадия стала второй, в которой принимают участие 24 команды, но по средней результативности текущий турнир уже вышел на первой место.

Напомним, сегодня, 29 июня, состоятся два матча 1/8 финала: сборная Швеции сыграет с Украиной, а Англия встретится с Германией.