Евро-2020 стал самым результативным в истории, хотя впереди еще девять матчей. Дело еще не дошло даже до четвертьфиналов, а на турнире уже творится что-то невероятное: вчера два матча 1/8 финала завершились со счетом 3:3 в основное время и перетекли в овертайм.

В матчах Хорватия — Испания и Франция — Швейцария 90 минут прошли по одинаковому сценарию: сначала команда, считавшаяся аутсайдером, вышла вперед, затем фаворит сравнял, завладел преимуществом и довел его до счета 3:1, а на последних минутах игра свелась к ничьей — 3:3. Объяснить этот сюр просто невозможно, как и вылет действующих чемпионов мира от швейцарцев, которые с трудом пробились в плей-офф.

Игра пошла не по плану французов с самого начала: Швейцария умудрилась выйти вперед благодаря быстрому голу форварда «Бенфики» Хариса Сеферовича. Весь первый тайм подопечные Владимира Петковича показывали, что противостоять можно любому сопернику, даже если в его составе есть звезды величины Килиана Мбаппе или Поля Погба.

Французов, казалось, такое течение матча вовсе не напрягает: они хоть и владели мячом, но опасных моментов не создавали, а к перерыву так и не нанесли ни одного удара по воротам Янна Зоммера. Начало второго тайма прошло в том же ключе, но на 55-й минуте в игре случился переломный момент. Швейцарец Рикардо Родригес не реализовал пенальти и вместо того, чтобы увеличить преимущество своей команды, подарил дополнительную мотивацию сопернику.

Франция включилась молниеносно. Всего две минуты, и счет уже равный — 1:1 благодаря усилиям Карима Бензема. Еще две минуты, и чемпионы мира впереди, а у вернувшегося в сборную форварда «Реала» дубль. На 75-й минуте Зоммер в третий раз вытащил мяч из сетки: Поль Погба, казалось, похоронил последние надежды швейцарцев на четвертьфинал. Для маленькой нефутбольной страны и выход в плей-офф — уже результат, поэтому вряд ли кто-то рассчитывал на повторение хорватского сценария. Но за 9 минут до свистка Сеферович оформил дубль и вернул швейцарцев в игру. Хотя, если быть честными, их положение по-прежнему казалось близким к безнадежному. Признайтесь, никто не верил, что за считанные минуты Швейцария сможет вкатить еще один мяч в ворота действующих чемпионов мира. Но они смогли. Гранит Джака отдал ювелирный пас на Марио Гаврановича, и тот образцово пробил мимо Льориса со входа в штрафную. Примечательно, что решающий гол организовали игроки, по этнической принадлежности не являющиеся швейцарцами: родители Джаки — беженцы из Косово, а Гавранович родился в семье боснийцев.

Игра перешла в овертайм, который по своему накалу явно уступал концовке основного времени. На 111-й минуте у Мбаппе был стопроцентный момент: самый дорогой игрок мира вышел один на один с Зоммером, но завершить эпизод не сумел, в очередной раз подведя партнеров по команде. Матч для форварда «ПСЖ» откровенно не задался, и в серии пенальти это сыграло ключевую роль. Швейцарцы действовали бескомпромиссно: лишь после удара Варгаса Льорис смог дотянуться до мяча, но тот всё равно оказался в сетке. Подопечные Петковича реализовали все пять попыток, французы шли по пятам: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 и т.д. Судьбу матча решил последний, пятый удар в ворота Зоммера: к точке подошел Мбаппе, пробил чуть левее центра, вратарь среагировал и вывел швейцарцев в четвертьфинал. Поначалу победители пребывали в замешательстве: они не кинулись праздновать и обниматься, желая убедиться, что удар засчитан и матч действительно окончен. Лишь когда судья дал финальный свисток, на поле началась феерия.

Перед игрой министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала болельщиков не ехать в ковидный Петербург на следующий матч, поболеть за команду дома и вернуться на трибуны уже к полуфиналу. Что ж, первая часть её пожелания сбылась, и поддерживать на «Газпром-Арене» в пятницу будут точно не Францию.