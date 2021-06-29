Самый известный на сегодняшний день российский футбольный арбитр Сергей Карасев поделился информацией о гонорарах за работу на матчах в чемпионате России и под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций:

«Двадцать шесть тысяч рублей получаем ежемесячно, где-то три года назад пошла практика. В РПЛ у всех судей одинаковый гонорар, после налогов 100 тысяч рублей чистыми — одна игра. В ФНЛ — 35-40 тысяч получает главный арбитр», — говорит Карасев.

По его словам, на матчах УЕФА нет разницы в оплате. Встречи национальных сборных, Лига Европы и Лига чемпионов оплачиваются одинаково, но сумма выплат зависит от категории. Также в УЕФА идет надбавка с 1/4 финала, а матчи плей-офф Лиги чемпионов стоят примерно как 4 игры чемпионата России.

Российский арбитр Сергей Карасев работает на матчах ЕВРО-2020. К текущему времени он отработал на трех матчах: две игры группового этапа между сборными Италии и Швейцарии (3:0), Германии и Венгрии (2:2), а также матч 1/8 финала между командами Нидерландов и Чехии (0:2).