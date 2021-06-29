Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон поделился новостью в своем «инстаграме». Гонщик сообщил, что в прошедшем году начал проводить собственное исследование о причинах недостатка этнического разнообразия в автоспорте.

По словам Хэмилтона, предстоит приложить еще немало усилий, чтобы в спорте была обеспечена разнородность:

«Я рад, что могу поделиться с вами некоторыми вещами, над которыми я работал. Надеюсь, что они помогут изменить ситуацию. Вскоре я опубликую результаты исследования «Комиссии Хэмилтона», которую я запустил в прошлом году. Комиссия была запущена, чтобы понять, почему в автоспорте так мало темнокожих», — поделился пилот с поклонниками.

Льюис также выразил надежду на помощь и поддержку со стороны, дополнив, что сообща возможно сделать автоспорт более доступным с этнической точки зрения.