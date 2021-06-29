Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поднялся на пятое место в списке вратарей не канадского происхождения по победам в плей-офф. Сегодня ночью он выиграл свой 46-й матч в первой встрече финала Кубка Стэнли с «Монреалем». Матч закончился со счетом 5:1 в пользу «молний».

Первое место списка занимает чешский вратарь Доминик Гашек («Чикаго», «Баффало», «Детройт», «Оттава») с 65 матчами, второе место делят американец Том Баррассо («Баффало», «Питтсбург», «Оттава», «Каролина», «Торонто», «Сент-Луис») и швед Хенрик Лундквист («Рейнджерс») по 61 матчу на каждого. Четвёртое место занимает финский голкипер «Бостона» – Туукка Раск – 57 матчей.

Адрей Василевский делит свое пятое место с американцем Джонатаном Куиком («Лос-Анджелес») – 46 матчей. Замыкает список еще один финский голкипер Пекка Ринне с 45 матчами.