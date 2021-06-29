Прошедшей ночью голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал свою пятую победу в финале Кубка Стэнли, отразив 18 бросков из 19. Кроме того, Василевский установил новый рекорд для российских вратарей в НХЛ – пять побед в финалах Кубка Стэнли.

Ранее этот рекорд среди российских вратарей принадлежал Николаю Хабибуллину (4). Напомним, в прошлом сезоне голкипер одержал четыре победы в матчах с «Даллас Старз», где взял 4 победных матча.

Обладателем абсолютного рекорда лиги является Жак Плант, у которого 25 побед в финалах. На втором месте располагается Кен Драйден (24), на третьем Тюрк Брода (21), на четвёртом легендарный Терри Савчук (19). Замыкает пятерку Патрик Руа с 18 победами в финалах КС.