В России на вторник, 29 июня, выявлено 20 616 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 5 493 557

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 611 человек. 12 626 выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 149,2 млн тестов. 134 545 жителей страны скончались от коронавируса, еще 4 984 037 человек успешно преодолели болезнь. На сегодняшний день заражение находится в активной стадии у 374 975.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 6209 человек. В Санкт-Петербурге добавилось 1374 новых случая, в Московской области — 2453.