Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команда проводит второй предсезонный сбор в Австрии, а не в Санкт-Петербурге.

«Мы планировали сборы заранее, связано это в первую очередь с возможностью проведения товарищеских матчей. В Петербурге достаточно сложно найти спарринг-партнера, нужно на каждый матч прилетать-улетать. Чтобы сыграть даже три матча, нужно совершить три вылета», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По мнению тренера, на сборах есть возможность более основательно проработать некоторые элементы и больше времени посвятить тренировкам и теоретическим занятиям.

Напомним, «Зенит» прилетел в Австрию в понедельник, 28 июня. Сине-бело-голубые проведут три контрольных матча с немецкими клубами — «Шальке-04», «Вердером» и «Карлсруэ» — 3, 7 и 11 июля соответственно.