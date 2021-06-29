Сборные Швеции и Украины встретятся в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу. Матч будет проходить сегодня, 29 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и начнется в 22:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на канале «Россия-1» и на медиаплатформе «Смотрим». Перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Обслуживать встречу будет итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему на линиях будут Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервным рефери назначен Давиде Масса.

На групповом этапе сборная Швеции заняла первое место в группе Е, набрав 7 очков в трех турах. Украина вышла в плей-офф с третьего места группы С, набрав 3 очка.