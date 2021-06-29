Петербургский «Зенит» по-прежнему рассматривает вариант со сменой главного тренера. По информации Tuttomercatoweb, сине-бело-голубые сделали предложение наставнику сборной Швейцарии Владимиру Петковичу и ждут от него ответа.

Источник утверждает, что если Петкович согласится возглавить «Зенит», то клуб досрочно расторгнет контракт с Сергеем Семаком. Действующий контракт 57-летнего специалиста со швейцарской командой истекает летом 2022 года.

Ранее информация о его возможном переезде в Санкт-Петербург появилась и в швейцарских СМИ. Сам тренер прокомментировал слухи в шутливой форме:

«Да, я тоже слышал об этой новости. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером. Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?»

Напомним, под руководством Петковича Швейцария сенсационно вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв Францию в серии пенальти.