Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над аргентинцем Федерико Дельбонисом в первом круге Уимблдона.

«В начале матча я не знал, чего ожидать, особенно потому, что я никогда в жизни не играл с Дельбонисом, и условия для нас обоих были в некотором смысле непростыми», — приводит слова Рублева Tennisnow.

После первой партии россиянин проигрывал со счетом 0:1. Как объяснил спортсмен, утром он разминался рано, когда трава еще была мокрой, и выходя на игру, не знал, чего ожидать. Матч получился более медленным, чем он предполагал, но выигранный второй сет придал уверенности.

«Мой стиль игры подходит для травы, потому что я играю агрессивно. Мне комфортно играть на этом покрытии, но в таких матчах одно, два очка могут изменить ход игры. Иногда на траве не нужно играть умно и не нужно иметь тактику, здесь всё зависит от того, кто первым возьмёт инициативу, кто ударит в нужном направлении в нужный момент», — сказал Рублев.

Напомним, Рублев победил в четырех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:1, 6:2, игра продолжалась 2 часа 16 минут. Следующим соперником Андрея станет либо представитель ЮАР Ллойд Харрис, либо Ричардас Беранкис из Литвы. Их матч стартовал вчера, но был прерван из-за темноты при счете 2:0 по сетам в пользу Харриса.