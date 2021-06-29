Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал идею проведения товарищеского матча между сборными России и Украины.

«Если организовать подобную встречу реально, это обязательно нужно сделать. Я знаю одно: футболисты обеих команд с удовольствием примут в ней участие. Но лучше, если бы это была официальная игра. Не уверен, что товарищескую реально провести», — приводит слова Сёмина RT.

Напомним, сегодня, 29 июня, сборная Украины сыграет со Швецией в рамках 1/8 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко вышла в плей-офф с третьего места в группе С, набрав 3 очка.

Сборная России в плей-офф турнира не пробилась, заняв последнее, четвертое место в квартете В. Подопечные Станислава Черчесова выиграли всего один матч на групповом этапе.

На текущем чемпионате внимание к Украине приковано еще и из-за скандальной экипировки, на которую нанесен силуэт полуострова Крым.