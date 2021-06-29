На сегодняшний день всё внимание любителей КХЛ приковано к возродившему «из пепла», а если быть точнее, из пандемии, дальневосточному «Адмиралу», который со скрипом возвращается в лигу после годичного отсутствия. Тем интереснее, как обновленное руководство клуба будет собирать команду с нуля, учитывая, что и раньше клуб не жил на широкую ногу как условный ЦСКА.

Ожидать от «Адмирала» громких имен или дорогих игроков не придется. Начинать сезон клубу придется с минимальным бюджетом. На сегодняшний день состав «Адмирала» пополнился следующими игроками: вратарь Никита Серебряков, прикативший в клуб по обмену из «Торпедо», защитники Федор Беляков(«Югра»), Максим Матушкин, приехавший из финской Лииги – «Трапперы», Виталий Меньшиков («Грац», Австрия), Леонид Метальников («Барыс») и Динар Хамидуллин из альметьевского «Нефтяника».

Если в защите новый тренерский штаб делает ставку на молодежь и игроков вышки, то в нападении, пусть и не топовые, но добротные игроки. Главная новость этой недели – переход из «Сибири» братьев Ушениных и Дмитрия Саюстова. Помимо этих троих к команде присоединились Михаил Котляревский и Артем Гареев.

Не обошло стороной проклятие чемпионов и «Авангард». Как это часто случается с клубами, после взятия значимых трофеев большая часть игроков покидает родные стены в поисках больших контрактов или лучших условий. Однако менеджмент «Авангарда» все же смог удержать значимую часть хоккеистов в рулетке, несмотря на потери Егора Чинахова, Рида Буше, Игоря Бобкова и Ильи Ковальчука, и оставить в расположении того же защитника Дамира Шарипзянова и вратаря Шимона Грубеца. Нет уверенности, что новички команды нападающие Иван Телегин(ЦСКА) и Ярослав Косов(«Трактор») смогут хоть как-то заменить того же Чинахова, однако неплохим на этом фоне приобретением может стать нападающий Франсис Паре, перешедший в стан «ястребов» из минского «Динамо».

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