Российские болельщики не смогут попасть в Мюнхен на четвертьфинальный матч Евро-2020, в котором 2 июля встретятся сборные Бельгии и Италии.

Федеральное правительство Германии приняло решение о введении в отношении поездок из России в Германию общего запрета на въезд и передвижение. Это было сделано с целью предотвращения завоза в страну мутированных форм коронавируса.

Решение вступило в силу 29 июня в 00:00 по центральноевропейскому времени.

Напомним, Бельгия заняла первое место в группе В, затем в 1/8 финала выбила из борьбы Португалию (1:0). Италия стала лидером группы А, затем в первом матче плей-офф обыграла Австрию — 2:1.

Чемпионат Европы должен был состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на нынешнее лето. Финал турнира запланирован на 11 июля.