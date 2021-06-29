Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг информацию о возможном переходе футболиста в Кальяри.

«Все это просто слухи», — сказал Берман агентству «Р-Спорт».

Напомним, сегодня Tuttomercatoweb сообщил, что «Кальяри» уже связался с «Зенитом» по поводу потенциальной сделки. Сине-бело-голубые хотят получить за игрока 7 миллионов евро. Сам Дриусси готов пойти на понижение зарплаты ради переезда в итальянский чемпионат.

Это уже не первые слухи относительно будущего аргентинца. Ранее СМИ писали, что «Зенит» может вернуть Дриусси обратно в «Ривер Плейт», а вместо него получить защитника Гонсало Монтиэля или полузащитника Хулиана Альвареса.

Дриусси присоединился к «Зениту» в 2017-м году, до этого на протяжении четырех лет он играл за аргентинский «Ривер Плейт».