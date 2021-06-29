Мужская сборная России по баскетболу начинает выступление в олимпийской квалификации. Сегодня, 30 июня, подопечные Сергея Базаревича сыграют с Мексикой, матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Российские баскетболисты попали в группу А, где их соперником, помимо мексиканцев, станет сборная Германии. В группе В сыграют Хорватия, Бразилия и Тунис. Шесть команд поборются за единственную путевку на Олимпиаду в Токио.

В полуфиналы выйдут по две команды из каждой группы, матчи состоятся 3 июля. На следующий день в финальной встрече решится судьба олимпийской путевки.

Соревнования проходят в хорватском Сплите в режиме «пузыря». Российская команда прибыла на турнир в четверг, затем сдала обязательные тесты на коронавирус и приступила к тренировкам.