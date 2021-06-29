Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона. На старте турнира она проиграла представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 1:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут. За это время Потапова всего один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трех возможных. Векич записала на свой счет два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и сделала пять брейков.

Сегодня в первом круге Уимблдона сыграют еще четыре спортсменки из России: Анна Блинкова встретится с Тимей Бабош, Виталия Дьяченко — с Эммой Радукану, Елена Веснина — с Мартиной Тревизан, а Людмила Самсонова — с Кайей Канепи.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп, завоевавшая трофей в 2019 году. В этом году она не выступает из-за травмы икры.