Сегодня днем Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила окончательный состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио.

В список участников вошли прыгуны в высоту Илья Иванюк, Михаил Акименко и Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Василий Мизинов (спортивная ходьба) и Валерий Пронкин (метание молота).

Ранее сообщалось, что рабочая группа ВФЛА рассматривала вопрос о включении в список еще одного прыгуна с шестом — Тимура Моргунова. Однако спортсмен не успел получить нейтральный статус и таким образом не смог поехать в составе сборной на игры в Токио.

Напомним, что по решению World Athletics на Олимпиаде в Токио смогут принять участие лишь 10 российских легкоатлетов. Кроме того, спортсмены будут выступать под нейтральным статусом.