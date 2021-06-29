Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал сенсационный вылет команды с Евро-2020.

«Расстроен и разочарован исходом вчерашней игры. Огромное разочарование, я хотел еще долго воодушевлять вас. Спасибо за постоянную поддержку на протяжении всего Евро. Спасибо за силы, которые вы давали мне ежедневно», — написал Бензема на своей странице в «Инстаграме» и пообещал, что команда станет еще сильнее.

Напомним, вчера, 28 июня, сборная Швейцарии в 1/8 финала обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилась вничью со счетом 3:3, в овертайме команды не забили голов. В серии пенальти швейцарцы реализовали все попытки, а у Франции ошибку допустил форвард Килиан Мбаппе.

В четвертьфинале Швейцария сыграет с Испанией, матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.