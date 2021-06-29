Балетный педагог Марина Акелькина рассказала о работе с фигуристкой Александрой Трусовой. Акелькина назвала Трусову идеальной ученицей, стойкой к неудачам:

«Многих спортсменов и артистов приходится заставлять, когда что-то не удается, нет настроения и т. п. А с Сашей всегда наоборот. Я предлагала отдохнуть, а она: «Как? Нельзя! Надо все время работать!», — рассказала балетный педагог.

По ее словам, Саша очень хорошо подготовлена в классической хореографии, что позволяло давать фигуристке новые, более современные элементы. Как заметила Акелькина, Трусова абсолютно не стеснялась, как будет смотреться, если с первого раза не получится. Она отдельно подчеркнула, что для Саши понятий «трудно», «не получится» вообще нет.

Напомним, прошлый сезон Трусова тренировалась в группе Евгения Плющенко, где фигуристка брала индивидуальные уроки у Марины Акелькиной. По окончании сезона Александра приняла решение вернуться в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.