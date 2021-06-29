Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон подтвердил, что команда продолжает работу над обновлением болида. Однако ранее руководитель коллектива Тото Вольф утверждал, что машина уже не изменится.

«Будут обновления в плане аэродинамики, некоторая доработка двигателя и прочие обновления, которые помогут решить некоторые проблемы. Всё это важно, чтобы у нас были возможности бороться в нынешнем сезоне», — приводит слова Эллисона RacingNews365.

По мнению специалиста, Тото Вольф просто выбрал не самую точную формулировку для своего высказывания. Он говорил, что из-за новых правил команду ожидают колоссальные затраты на подготовку машины к сезону-2022.

На данный момент «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая «Ред Буллу» 40 очков. В личном зачете пилотов Льюис Хэмилтон идет вторым, Валттери Боттас — пятым.