Российская теннисистка Вера Звонарёва пробилась во второй круг Уимблдона. На старте турнира она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову со счётом 7:5, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут. Матч стартовал еще вчера, но из-за темноты был прерван и доигран сегодня. Звонарева записала на свой счет всего один эйс, семь раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Боузкова тоже один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и взяла три гейма на подаче соперницы.

Во втором круге Звонаревой предстоит сыграть с представительницей Польши Игой Швёнтек.

Напомним, действующей чемпионкой Уимблдона является румынка Симона Халеп, завоевавшая трофей в 2019 году. Нынешний турнир она пропускает из-за травмы икры.