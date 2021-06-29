Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев остается в самарском клубе. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, футболист продлил контракт на улучшенных условиях. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Сергеев ведет переговоры с ЦСКА. Это подтверждал агент 26-летнего игрока, а затем на новость отреагировали и в «Крыльях». Также интерес к футболисту проявлял московский «Локомотив».

Сергеев перешел в «Крылья Советов» из «Торпедо» в начале прошлого сезона. В составе самарцев он провел 39 матчей и забил 40 голов в ФНЛ. Ему удалось побить бомбардирский рекорд первого российского дивизиона, установленный в сезоне-2004 Андреем Федьковым (38 голов).

«Крылья Советов» заняли первое место в ФНЛ, в сезоне-2021/22 они будут выступать в РПЛ.