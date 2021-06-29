Ирландский боец ММА Конор Макгрегор забронировал ночной клуб Encore Beach Club, где, возможно, будет праздновать свою победу над американцем Дастином Порье.

Это не первая подобная выходка бойца. В последний раз Макгрегор бронировал клуб перед поединком с Дональдом Серроне, который закончился победой ирландца нокаутом в первом раунде.

Не повезло Макгрегору в титульном бое с Хабибом Нурмагомедовым, после которого он также планировал поехать в заранее оплаченный клуб отмечать победу, однако проиграл и отменил пиршество.

Конор Макгрегор и Дастин Порье встретятся на турнире UFC в Лас-Вегасе. Бой состоится в ночь на 11 июля по Москве.