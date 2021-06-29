Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова подтвердила информацию о травме ноги. Однако спортсменка намекнула, что получила увечье не на тренировке:

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас», — написала Щербакова на своей странице в инстаграм.

Накануне команда Этери Тутберидзе опубликовала ролик с участием фигуристов на сборах в Новогорске. Как заметили обеспокоенные поклонники, на кадрах не было Анны Щербаковой. По словам спортсменки, несмотря на травму, она продолжает тренироваться и с нетерпением ждет возвращения на лед.