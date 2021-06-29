Сборная Украины на нынешнем чемпионате Европы оставляет противоречивое впечатление. С одной стороны, жовто-блакитные устроили бойню с Нидерландами и до последнего могли отобрать у фаворитов очки, а в игре с Австрией сопротивлялись до последнего. С другой – из группы команда Андрея Шевченко вышла лишь с последнего проходного места, став худшей из всех 16 участников плей-офф. А единственную победу украинцы одержали над Северной Македонией со скромным счётом 2:1. Северной Македонией, которая попала на этот Евро благодаря аттракциону невиданной щедрости от УЕФА с выходом из дивизиона D Лиги наций. На следующем Евро, кстати, оттуда можно ждать вообще Казахстан или Лихтенштейн.

Судьба украинцев решилась в последний день благодаря матчам в других группах. Символично, что де-факто жёлто-синюю сборную вывела в плей-офф другая жёлто-синяя сборная: Швеция не проиграла Польше и обеспечила Украине место в 1/8 финала. И по иронии судьбы именно с Украиной шведам и предстоит игра в первом раунде плей-офф. Так что команда Шевченко получила шанс проявить неблагодарность и выбить своих благодетелей из турнира.

По версии букмекеров и по логике турнира преимущество за шведами: на их победу дают коэффициент порядка 2,44. Победа Украины оценивается в 3,35. Ничья (в основное время) – в 3,15.

Главное преимущество шведов – это игра в обороне. Команда за первые две игры не пропустила ни одного мяча и досрочно обеспечила себе место в плей-офф. И только в третьей игре защита скандинавов дрогнула под натиском гениального Роберта Левандовски, который просто обязан в этом году получить «Золотой мяч» (ну потому что не Месси с Роналду же опять).

Тем не менее, команда Швеции – один из наиболее перспективных соперников для украинцев. С ней хотя бы можно играть и можно даже победить.

Когда перед матчем эксперты говорят о не самом ярком выступлении Украины на Евро, они забывают, что игра шведов тоже далека от идеала. Да, они выиграли группу и не потерпели ни одного поражения, но при этом их соперники тоже не показали ничего сверхъестественного. Сборная Испании за пять лет после прошлого Евро очень сильно сдала по составу, хоть и уже превзошла достижение предыдущей команды. В 1/8 финала им попалась другая подсевшая сборная – Хорватия – и всё дело пришлось решать в дополнительное время. В двух последних играх испанцы наколотили десять мячей, но со шведами выглядели как сонные мухи. Словаки показали все свои способности в первой игре с Польшей, потом их просто не хватило.

Шведы испытывают проблемы с реализацией. Команду неплохо тащит фланговый форвард Эмиль Форсберг (3 гола в 3 матчах), но на острие атаки пока полный швах. Молодой темнокожий Александр Исак действует очень активно, часто берёт игру на себя, но не может добиться главного: направить мяч в сетку. В нападении шведов сейчас такой серьёзный кризис, что они вынуждены делать ставку на 34-летнего Маркуса Берга, который этим летом ушёл из «Краснодара». Более того, планировалось эпичное возвращение 39-летнего Златана Ибрагимовича, но травма всё испортила, и Петербург так и не увидел Мастера.

Именно этим и должны воспользоваться украинцы. Команда любит и умеет контратаковать, но сейчас главное – держать оборону. Шевченко жизненно необходимо найти способ перекрывать кислород Форсбергу и Исаку. Вскрывать оборону шведов будет сложно, и в таком случае на первый план выйдет индивидуальное мастерство. Вроде того шедевра от Ярмоленко в ворота голландцев. На этом Евро у Шевченко большой диапазон креативных атакующих футболистов: и не сказавший последнего слова Ярмоленко, и лидер нападения последних лет Яремчук, и прибавившие при Луческу в «Динамо» Цыганков, Беседин и Шапаренко, и одна из звёзд «Аталанты» Малиновский. То есть украинцам есть кого выпускать не только в «старте», но и на замену.

Бывший украинско-советский форвард Олег Саленко считает, что с Австрией Украина играла на фоне усталости, а сейчас должна восстановиться и навязать бой сопернику. Но в любом случае сделать её это будет очень непросто.

Однако когда ещё творить подвиги и сенсации, как не на этом Евро, где происходят совсем уж безумные события! На Евро, проходящем аж в 11 городах 10 стран Европы. На Евро, где Дания проигрывает Финляндии, а потом чуть не отбирает очки у Бельгии и разносит подряд Россию и Уэльс! На Евро, где Германия в матче с Венгрией отскакивает только в самой концовке встречи. На Евро, где Чехия выбивает Нидерланды из плей-офф, а чемпион мира Франция проигрывает по пенальти Швейцарии. В конце концов, на Евро, где лучший бомбардир – «игрок» по имени Автогол. На турнире в 2021 году забито девять мячей в свои ворота – столько же, сколько за все предыдущие Евро вместе взятые!

Кто знает, может, сегодня в Глазго настанет пора ещё одной сенсации?