Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо в скором времени может пополнить состав английского клуба «Манчестер Юнайтед». Уже на этой недели «красные дьяволы» должны согласовать трансфер Санчо. Сумма перехода составит не менее 90 миллионов евро.

Сообщается, что 21-летний Санчо будет получать в «МЮ» более 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов. Футболист присоединится к команде после того, как Англия закончит свое выступление на Евро-2020 и Санчо пройдет медосмотр в клубе.

Джейдон Санчо начинал свою профессиональную карьеру в дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Начиная со второго сезона, Санчо стал игроком основы, а также вошел в «команду сезона» Бундеслиги. Перед началом сезона 2019/2020 Санчо выиграл свой первый трофей –Суперкубок Германии.

В прошедшем сезоне Джейдон принял участие суммарно в 38 матчах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.