Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус». Футболист провел туринском клубе три сезона. Встреча между агентом Роналду и представителями «старой синьоры» должна будет состояться в ближайшем будущем, где решится дальнейшая судьба одного из лучших футболистов всех времен.

На данный момент известно, что итальянский клуб еще не получал предложений по трансферу Криштиану Роналду от других клубов. Добавим, что в прессе уже давно ходят слухи о возможном переходе Роналду в «ПСЖ», «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед». Сам Криштиану как-то обмолвился, что после окончания контракта с «Ювентусом» хотел бы красиво завершить карьеру футболиста в «Спортинге», где он начинал свой профессиональный путь в футболе.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. Действующий контракт 36-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2022 года. За время выступления за «старую синьору», Роналду становился двукратным чемпионом Италии, выигрывал Кубок и дважды становился обладателем Суперкубка страны. В прошедшем сезоне нападающий был признан лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.