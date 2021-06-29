Исполняющий обязанности главного тренера немецкой команды Эдин Терзич покинул свой пост. При этом сообщается, что немецкий специалист продолжит работать в клубе в должности технического директора. Новый контракт Терзича с «черно-желтыми» рассчитан до 2025 года.

Эдин Терзич занял пост главного тренера «Боруссии» в декабре 2020 года после увольнения Люсьена Фавра. По итогам сезона 2020/2021 «шмели» заняли третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги и стали обладателями Кубка Германии. Кроме того, команда под руководством Терзича получила право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, по слухам, в услугах немецкого специалиста Эдина Терзича были заинтересованы клубы английской Премьер-лиги.