Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур покинул пост после провала команды на Евро-2020. Сообщается, что стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

До прихода в национальную сборную в качестве главного тренера, де Бур с 2008 по 2011 года занимал пост ассистента тренера сборной Нидерландов. А в сентябре 2020 года де Бур был утвержден в качестве главного тренера сборной Нидерландов. Его контракт рассчитан до декабря 2022 года.

Однако после поражения голландцев в матче с Чехией в 1/8 финала со счетом 2:0, большинство членов правления Королевского футбольного союза Нидерландов остались недовольны результатами де Бура у руля сборной.