Пилот «Хааса» россиянин Никита Мазепин поделился мнением о переезде Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург на трассу «Игора Драйв».

«Я считаю, что в Сочи великолепно. Множество пилотов Формулы-1 проводят домашние гонки, но мне повезло, место для проведения домашних гонок у меня просто идеальное», — сказал Никита.

Мазепин также подчеркнул, что наблюдая за процессом строительства, который сейчас ведётся правительством Санкт-Петербурга, можно не сомневаться в уровне соревнований и качестве гоночных трасс. От себя пилот «Хааса» добавил, что он находится в предвкушении и с нетерпением ждет этапа в Санкт-Петербурге.

Информация о том, что этап Формулы-1 в 2023 году пройдет не в Сочи, а в Санкт-Петербурге, стало известно 25 июня. Об этом заявил гендиректор Формулы-1 Стефано Доменикали.